Москва, 1 марта, 2019, 11:44 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») прогнозирует объявление США награды за любую информацию о «бандеровских подопечных», как сейчас госдеп объявил награду за информацию о сыне Усамы бен Ладена.

Советский плакат. По гитлеровскому пути …одна дорога, один конец…

Госдеп США объявил награду в 1 млн долларов за любую информацию о сыне Усамы бен Ладена, отметила парламентарий, указав на существование «хобби»: сначала самим порождать монстров, а потом упорно с ними бороться, проводить спецоперации и сулить миллионы за информацию о них.

«Порошенко, конечно, ещё надо поработать для того, чтобы достичь кровавой славы Сомосы, но он точно на «верном» пути. Только не пришлось бы американцам через пару лет назначать очередную награду за информацию о своих бандеровских подопечных», — предостерегает депутат Госдумы в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Соединенные Штаты объявили награду в размере до 1 млн долларов за любую информацию, которая позволит установить местонахождение в любой стране мира одного из лидеров террористической группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хамзы бен Ладена, заявил помощник госсекретаря по вопросам дипломатической безопасности Майкл Эванофф на брифинге для журналистов.