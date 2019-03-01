Ярославль, 1 марта, 2019, 11:42 — ИА Регнум. В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» в ближайшие три года региону планируется выделить более 3,67 миллиарда рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Волга в Ярославле

Деньги будут выделены в 2019 — 2021 годах. Всего же в рамках проекта регион до 2024 года должен снизить количество неочищенных сточных вод, попадающих в Волгу, в три раза. Для этого необходимо построить или реконструировать очистные сооружения.

В Ярославской области уже разработаны предложения, сейчас они проходят стадию согласований, — рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец. — По проекту «Оздоровление Волги» в региональном бюджете предусмотрено софинансирование в объеме 153 миллиона рублей, в том числе на 2019 год — 54 миллиона. Также планируется, что по федеральному проекту «Чистая вода» в 2019 — 2021 годах к нам поступит около 254 миллионов рублей.

Где именно планируется построить ил реконструировать очистные сооружения, региональные власти не уточнили.