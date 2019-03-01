Дар-эс-Салам, Танзания, 1 марта, 2019, 11:58 — ИА Регнум. Правительство Танзании постановило нанять 4549 новых учителей начальной и старшей школы в этом финансовом году. Названные меры будут приняты для решения проблемы нехватки учителей в стране. Об этом сообщает газета Nipashe.

Константин Трутовский. Сельская учительница. 1883

Министр в администрации президента по вопросам областного и районного управления (Tamisemi) Селемани Джафо дал эти указания на пресс-конференции, состоявшейся в Дар-эс-Саламе 28 февраля.

В мае 2017 года сотрудники комитета парламента общественного развития заявили представителям парламента Танзании в городе Додома о проблеме нехватки учителей.

По данным комитета, в Танзании не хватает 182 999 учителей начальной школы и 66 794 учителей старшей школы.