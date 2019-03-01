Москва, 1 марта, 2019, 11:38 — ИА Регнум. Приказом от 1 марта 2019 года Центральный Банк России аннулировал лицензию у акционерного общества «Коммерческий банк жилищного строительства» АО КБ «Жилстройбанк». Соответствующая информация размещена на официальном сайте ЦБ РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

Лицензию аннулировали по инициативе единственного акционера банка. Владелец кредитной организации решил ликвидировать акционерное общество. При этом вкладчики банка пострадать не должны. Центробанк РФ проверил активы финансовой организации и убедился, что их будет достаточно, чтобы обеспечить все требования кредиторов.

ЦБ РФ сообщил, что АО КБ «Жилстройбанк» не является участником системы страхования вкладов, а по величине активов занимал 456 место в банковской системе Российской Федерации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Центробанк опубликовал 28 февраля методическую рекомендацию для банков. В документе отмечено, что кредитные организации обязаны разъяснить клиентами, почему отказываются их обслуживать.