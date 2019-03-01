Дамаск, 1 марта, 2019, 12:14 — ИА Регнум. В Сирии за прошедшие сутки 28 февраля выдано 2,165 тонны продовольственных наборов. Об этом 1 марта сообщается в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, размещенного на официальном сайте министерства обороны России.

Mil.ru Гуманитарная помощь для Сирии

Сообщается, что всего в Сирии выдано 500 продовольственных наборов, общим весом 2,165 тонны.

В сообщении также говорится, что российской комиссией нарушение режима прекращения боевых действий в Сирии зафиксировано 6 раз (Алеппо — 3, Идлиб — 3), а турецкой 8 раз (Идлиб — 3, Латакия — 5).

Напомним, всего в Сирии проведено 2073 гуманитарных акций, в ходе которых доставлено 3283,99 тонн гуманитарного груза.

Читайте также: Десятки боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бежали из сирийских тюрем