Москва, 1 марта, 2019, 11:16 — ИА Регнум. Прежде чем ставить вопрос о производительности труда, нужно справедливо организовать процесс производства, в том числе обеспечить достойные заработные платы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 1 марта, комментируя заявления Алексея Кудрина о производительности труда в России.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Кудрин

Как сообщалось ранее, в своем выступлении на форуме труда в Петербурге глава Счетной палаты заявил, что по показателям производительности труда Россия отстает от стран «большой семерки» почти на 40 лет.

«Задача повышения производительности труда — это правильная задача, но её надо поставить также в правильную, справедливую систему социально-экономических координат. Российским руководителям, особенно деятелям либерального толка, свойственно увязывать рост производительности труда прежде всего с заработной платой. Мол вот у нас производительность низкая, оттого и зарплаты низкие. Или, другими словами: повысится производительность труда — и зарплаты повысятся…

Между тем уровень производительности труда связан главным образом с качеством организации производства, а её основа — должное отношение к труженику. Что произошло в России после 1991 года? Зарплаты упали до крайне низкого уровня, в то время как с производительностью труда этого не произошло. Она была невысокой, но точно в разы перекрывала те гроши, которые «организаторы производства» готовы были платить работникам. Так что у нас в силу исторических причин опережающими темпами должна расти именно заработная плата, а уж за ней — производительность труда.

Именно так и государство и собственники поступили с руководителями производств. Если в СССР разница в зарплате между руководящим и низшим звеном и в министерстве и на производстве составляла 5-8 раз, то сегодня это другой порядок цифр. Руководители получают по условному «западному» образцу, работникам стали платить меньше, чем в советское время, а требовать от них стали «как в Америке». А ведь их-то, руководителей, «производительность труда» в большинстве случаев точно не только «американской», но и «турецкой» не назовёшь!

Пусть деятели типа Кудрина сначала сами научатся нормально и, главное, справедливо организовывать процесс производства, пусть умерят свои аппетиты по денежному вознаграждению, пусть дадут нормальные зарплаты работникам, а уж потом пусть ставят вопрос о повышении интенсивности эксплуатации труда. Резьба на резервуаре народного терпения отечественная, не западная», — отметил Михаил Демурин.