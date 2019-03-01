Штат Калифорния, США, 1 марта, 2019, 11:03 — ИА Регнум. У WhatsApp появится свой альткоин, 1 марта сообщается на сайте РБК.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Whatsapp

Свой токен WhatsApp представит в первом полугодии 2019 года. Сообщается, что компания Facebook уже провела переговоры с некоторыми криптовалютными биржами о возможном введении в виртуальный оборот собственного стейблкоина.

Стоимость виртуальной валюты будет привязана к корзине валют. Над созданием альткоина трудятся по меньшей мере полсотни специалистов. Работа по созданию новой валюты засекречена.

С помощью криптовалюты мессенджера WhatsApp, его пользователи смогут оплачивать покупки и переводить друг другу деньги. Монетой смогут пользоваться, учитывая пользователей Messenger, WhatsApp и Instagram, до 2,7 млрд человек.

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