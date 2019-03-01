Владивосток, 1 марта, 2019, 11:03 — ИА Регнум. Приговор экс-главе Владивостока огласят в Москве 2 апреля. В своём последнем слове, 28 февраля, Игорь Пушкарёв заявил, что уголовное дело в отношении него заведено из-за критики экс-губернатора Приморья Владимира Миклушевского, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Уважаемый суд, уважаемые участники процесса, в своём последнем слове я не хочу вновь говорить об отсутствии доказательств моей вины, об этом я подробно пояснил в своих показаниях, а защита — в прениях. Мне было совершенно очевидно, что судят меня не за то, что я совершил какие-то преступления. Следствие само не скрывало, что я оказался за решеткой в результате критики бывшего губернатора Приморского края Владимира Миклушевского», — заявил Игорь Пушкарёв в зале Тверского районного суда Москвы.

Экс-мэр Владивостока рассказал о том, что конфликт между ним и бывшим руководителем Приморья длился длительное время. В 2016 году Пушкарёв одержал уверенную победу на праймериз «Единой России» по отбору кандидатов на выборы депутатов Госдумы РФ и Законодательного собрания края. По мнению экс-мэра, это рушило планы Владимира Миклушевского по формированию ручного законодательного органа региона.

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«Именно этим объясняется его обращение в мае 2016 года к федеральным (в итоге — к правоохранительным) органам страны и последовавшая затем отмена законного и обоснованного постановления следователя от 15 мая 2015 года об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием в моих действиях состава преступления и возбуждение без достаточных повода и оснований настоящего уголовного дела. Несмотря на то, что Миклушевского уже отправили в отставку, инерция правоохранительной системы, которая, как известно, своих ошибок никогда не признает, настолько велика, что я уже почти три года нахожусь под стражей по совершенно надуманному обвинению», — сказал Пушкарёв в своём последнем слове.

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«Я верю, что сила в правде, правда за нами, справедливость рано или поздно, но наступит в нашем деле!» — сказал экс-глава Владивостока.

Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, который будет оглашен 2 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, прокурор запросил 17 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн рублей для экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва. Для Андрея Пушкарёва гособвинение запросило 8 лет лишения свободы со штрафом 500 млн рублей с лишением права занимать должности в коммерческих организации на три года. Назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на пять лет. Для директора компании «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова прокурор заявил 14 лет колонии строгого режима и штраф более чем в 375 млн рублей.

Пушкарёв был арестован во Владивостоке 1 июня 2016 года по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. По версии следствия, мэр Владивостока за взятки на общую сумму 75 млн рублей препятствовал коммерческим организациям участвовать в муниципальных аукционах в сфере строительства дорог. При содействии директора МУП «Дороги Владивостока» он обеспечил победу в конкурсе указанного муниципального предприятия и заключил с ним контракты на сумму 1,2 млрд рублей для поставки материалов, производимых подконтрольными компаниями группы «Востокцемент».

Напомним, президент РФ Владимир Путин 4 октября 2017 года отправил в отставку губернатора Приморского края Владимира Миклушевского и назначил на его место Андрея Тарасенко.