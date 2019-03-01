Омск, 1 марта, 2019, 10:55 — ИА Регнум. В 2019 году на благоустройство общественных территорий Омска из бюджетов всех уровней будет выделено порядка 340 млн рублей и более 50 млн рублей на дворовые территории (в прошлом году на эти цели предназначалось 162 млн рублей), сообщили ИА REGNUM в администрации города. Вот что вошло в утверждённый перечень объектов благоустройства на этот год.

Департамент информационной политики Омск

Продолжится реконструкция бульвара Победы, бульвара Мартынова и парка семейного отдыха на Сибирском проспекте. На бульваре будет отремонтирована стела и появится памятная аллея Ветеранов. Во второй части бульвара будет положено плиточное и гранитное покрытие, отремонтируют подпорные стенки. Также здесь появятся скамьи и урны, будет проведено освещение и озеленение. Установят детскую площадку, обустроят площадку для выгула собак.

На бульваре Мартынова появятся сценическая площадка, литературный форум, деревянные перголы над пешеходными дорожками. К уже существующим детским площадкам добавят ещё две. Будет больше светового оформления бульвара, появятся скамьи и урны.

На улице Бударина будут обустроены два фонтана: один в акватории Оми, второй — по принципу сухого фонтана. Будет сформирована новая тропиночная сеть с использованием тротуарной плитки, установлены скамьи и урны, появится дополнительное озеленение.

В центре Омска благоустроят площадь перед Музыкальным театром — будет обновлено покрытие площади, заменена облицовка фонтана, отремонтированы ступени, ведущие к театру.

Всего в 2019 году в Омске будут преображены тринадцать общественных зон (в прошлом году — шесть территорий).

«Предложения в перечень благоустройства были сформированы с учётом мнения общественности и профессионалов — участников Архитектурно-градостроительного совета администрации города», — сказал первый заместитель мэра Омска, директор департамента городского хозяйства Евгений Фомин.

Некоторые местные СМИ тут же напомнили, что в ноябре в Омске состоится XVI Форум приграничного сотрудничества России и Казахстана, на который приедут президенты обеих стран — Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев.