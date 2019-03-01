Санкт-Петербург, 1 марта, 2019, 10:47 — ИА Регнум. Пока в России не будут созданы условия для инвестиций в знания и новые технологии, в обновление производства, никакого повышения производительности труда работников не будет. Об этом заявил заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Евгений Макаров в ходе III Санкт-Петербургского Международного Форума Труда, сообщает Ленинградская Федерация профсоюзов.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Кудрин

Как передавало ИА REGNUM, на том же форуме глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что средняя выработка на одного работающего в России составляет примерно $23 в час, при этом даже в Турции этот показатель уже в полтора раза выше, а в США — в три раза выше. «Мы пока находимся где-то на уровне 1980-х годов стран «большой семерки», — сказал Кудрин. По данным главы Счетной палаты, по уровню производительности труда Россия занимает место между Бразилией и Республикой Корея.

Реагируя на это, зампред ФНПР Евгений Макаров задал вопрос: «Если денег в производстве нет, о каком увеличении производительности может идти речь?»

Про мнению Макарова, рост производительности труда в России прежде всего тормозит архаичность государственного управления экономикой, которое действительно находится на уровне «экономики 2.0» — 80-х годов прошлого века, «экономики, построенной на углеводородах». В то время как мир стоит на пороге индустрии 4.0.

Именно последствием архаичного госуправления, по мнению Макарова, стала и пресловутая пенсионная реформа. Профсоюзный лидер привел прогнозы аналитиков, согласно которым с начала действия реформы рынок труда ежегодно будут пополнять 1,5 млн людей предпенсионного возраста.

«За пять лет мы получим дополнительно 7,5 миллиона рабочих, служащих, управленцев с опытом работы — 65-летних людей. Создать за пять лет 7,5 миллиона рабочих мест — задача затруднительная. Вот вам последствия управления экономики 2.0», — сказал Макаров.

Он призвал к более глубокому анализу проблем на рынке труда и поиску путей их решения.

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В свою очередь, председатель Ленинградской Федерации профсоюзов Владимир Дербин заявил на форуме, что повышение производительности не должно повлечь за собой сокращения рабочих мест и интенсификацию труда. А напротив — улучшение условий труда и рост зарплаты. Но это возможно лишь при взаимодействии администрации предприятий с профсоюзами.