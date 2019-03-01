Профсоюзы ответили Кудрину на причитания о низкой производительности труда
Санкт-Петербург, 1 марта, 2019, 10:47 — ИА Регнум. Пока в России не будут созданы условия для инвестиций в знания и новые технологии, в обновление производства, никакого повышения производительности труда работников не будет. Об этом заявил заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Евгений Макаров в ходе III Санкт-Петербургского Международного Форума Труда, сообщает Ленинградская Федерация профсоюзов.
Как передавало ИА REGNUM, на том же форуме глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что средняя выработка на одного работающего в России составляет примерно $23 в час, при этом даже в Турции этот показатель уже в полтора раза выше, а в США — в три раза выше. «Мы пока находимся где-то на уровне 1980-х годов стран «большой семерки», — сказал Кудрин. По данным главы Счетной палаты, по уровню производительности труда Россия занимает место между Бразилией и Республикой Корея.
Реагируя на это, зампред ФНПР Евгений Макаров задал вопрос: «Если денег в производстве нет, о каком увеличении производительности может идти речь?»
Про мнению Макарова, рост производительности труда в России прежде всего тормозит архаичность государственного управления экономикой, которое действительно находится на уровне «экономики 2.0» — 80-х годов прошлого века, «экономики, построенной на углеводородах». В то время как мир стоит на пороге индустрии 4.0.
Именно последствием архаичного госуправления, по мнению Макарова, стала и пресловутая пенсионная реформа. Профсоюзный лидер привел прогнозы аналитиков, согласно которым с начала действия реформы рынок труда ежегодно будут пополнять 1,5 млн людей предпенсионного возраста.
«За пять лет мы получим дополнительно 7,5 миллиона рабочих, служащих, управленцев с опытом работы — 65-летних людей. Создать за пять лет 7,5 миллиона рабочих мест — задача затруднительная. Вот вам последствия управления экономики 2.0», — сказал Макаров.
Он призвал к более глубокому анализу проблем на рынке труда и поиску путей их решения.
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В свою очередь, председатель Ленинградской Федерации профсоюзов Владимир Дербин заявил на форуме, что повышение производительности не должно повлечь за собой сокращения рабочих мест и интенсификацию труда. А напротив — улучшение условий труда и рост зарплаты. Но это возможно лишь при взаимодействии администрации предприятий с профсоюзами.