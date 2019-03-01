Калуга, 1 марта, 2019, 10:47 — ИА Регнум. Лесное хозяйство Калужской области переживает дефицит кадров, вызванный проблемой оттока специалистов и «старения отрасли» — более половины работающих старше 50 лет. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам круглого стола на тему «Научное и кадровое обеспечение лесопромышленного комплекса. Проблемы и пути их решения».

Ян Брейгель Младший. Лесное озеро (фрагмент). 1615

В обсуждении мер по совершенствованию кадровой политики в лесопромышленном комплексе страны приняла участие делегация Калужской области во главе с региональным министром природных ресурсов и экологии Варварой Антохиной.

Так, комментируя непростую кадровую ситуацию, сложившуюся в лесной отрасли области, Варвара Антохина отметила в качестве одной из причин отсутствие жилья и низкий уровень заработной платы (средняя заработная плата 18 000 рублей).

Кроме того, по мнению калужского министра, необходимо принятие федеральных и региональных программ по поддержке молодых специалистов, которые бы предусматривали компенсационные выплаты по временному найму жилого помещения и оплате коммунальных услуг, единовременные пособия на строительство или приобретение жилья в сельской местности.

«Ситуация с кадрами в лесном хозяйстве в настоящее время катастрофическая, требующая незамедлительных мер по удержанию квалифицированных работников и привлечению в лесное хозяйство молодых специалистов», — подчеркнула Варвара Антохина.

Напомним, в России продукция российского лесопромышленного комплекса составляет незначительный объём от мирового. Это обусловлено неутешительными тенденциями в сфере кадрового обеспечения. Кроме того, проблему наведения порядка в деле сохранения лесов страны, необходимость решения которой неоднократно подчеркивал президент России, также невозможно решить в условиях дефицита квалифицированных кадров.