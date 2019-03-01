Ярославль, 1 марта, 2019, 10:46 — ИА Регнум. В Ярославле начался эксперимент по внедрению безналичной оплаты школьного питания. Карты получили ученики школы № 42. Как выяснилось, оплатить питание теперь можно только с комиссией в 4%, рассказала корреспонденту ИА REGNUM мама одного из учеников.

City-yaroslavl.ru Школьная карта

Ученикам раздали карты процессингового центра «Аксиома». Сами карты выдали бесплатно.

«Альтернативы не предусмотрено, с сегодняшнего дня оплата завтраков только через карту. Оплатить через «Сбербанк-онлайн» невозможно — нашей школы нет в списке школ, участников системы. Оплата через сайт самой «Аксиомы» банковской картой идет только с процентом. Похоже, кто-то решил заработать на детях», — сказала корреспонденту ИА REGNUM мама одного из учеников.

Мэрия Ярославля заявила о том, что переведет на безналичную оплату все школы города до конца года. Чиновники и поставщики питания говорят, что это делается для пользы самих родителей.

«Система позволит полностью избавиться от налички, и родители могут быть уверены, что их ребёнок потратит деньги в школьной столовой или буфете. В приложении они смогут даже посмотреть, что конкретно купил ребёнок», — приводит сайт мэрии Ярославля слова генерального директора ООО «Комбинат социального питания» Владимира Руденко.

Кроме того, как говорят в мэрии, безналичная оплата избавит классных руководителей от сбора денег за питание.

Отметим, что жалоб от самих родителей о том, что дети тратят деньги, выданные на завтраки, как-то неправильно, не было. ПЦ «Аксиома» зарегистрирован в Нижнем Новгороде. Учредителями являются 4 физических лица.