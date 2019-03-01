Новокузнецк, Кемеровская область, 1 марта, 2019, 10:32 — ИА Регнум. В России и впредь государство будет создавать благоприятные условия для повышения профессиональной квалификации женщин, их личностной, творческой самореализации. Об этом в приветствии к участникам, организаторам и гостям международного женского форума «Роль женщин в развитии промышленных регионов», заявил президента РФ Владимир Путин.

Александр Дейнека. Шахта (фрагмент). 1947

Кроме того, глава государства подчеркнул, что приоритетное внимание будет уделяться и вопросам поддержки института семьи, материнства и детства.

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«В нашей стране женщины успешно трудятся в самых разных отраслях экономики, на предприятиях, в бизнес-структурах, — отметил глава государства в приветственной телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля. — Многие являются признанными лидерами в сфере профессиональной деятельности».

Также, пользуясь случаем, Путин поздравил представительниц прекрасного пола с приближающимся праздником — Международным женским днём.

Напомним, международный женский форум «Роль женщин в развитии промышленных регионов» проходит в Новокузнецке 1−2 марта. Участие в нём принимают представительницы федеральных и региональных органов власти, крупных компаний и авторитетных международных общественных организаций из 16 стран и 39 субъектов России.