Якутск, 1 марта, 2019, 10:45 — ИА Регнум. Сотрудник Никольского храма Якутска Евгений Смирнов, который ранее высказывал подозрения, что епархия республики отмывает деньги на ремонте Троицкого собора, продолжает настаивать на своей позиции и пытается привлечь к этой проблеме правоохранительные органы. Заверения представителей епархии в том, что никаких финансовых махинаций не происходит, он назвал оправданиями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Перов. Монастырская трапеза. 1865-1876

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«Собственно, они там уже оправдываются, — отметил Евгений Смирнов. — Если бы я действительно их оговаривал, они бы просто подали на меня в суд за клевету — это странно, что архиепископ Роман против того, чтобы на меня в суд подавать. Если они не отмывали денежных средств, то им и беспокоиться нечего. Сделали бы заявление на предмет проверки, и их бы проверили».

Евгений Смирнов не верит словам представителя епархии Евгении Сеньчуковой и по-прежнему уверен, что поступления она получает немалые. Это, а также то, летают ли высшие церковные лица республики в отпуска, легко проверить, уверен сотрудник Никольского храма.

«Мне кажется, они заворовались вообще. Что, деньги с Троицкого храма не отмываются? Отмываются! Подтверждающие это документы представлены мной в прокуратуру, и если они в дальнейшем будут настаивать, что я их оговариваю, то я предоставлю дополнительную информацию, откуда и какие ещё денежные средства епархия получает. Если правоохранительные органы произведут в епархии следственные действия, тогда это всё выявится», — полагает Евгений Смирнов.

Он также подчеркнул, что недовольных тем, как епархия пользуется деньгами, много, и все остальные просто молчат.

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«Я просто более решительный. Считаю, что каждый за свои действия должен отвечать вне зависимости от сана и должности. Документы, договора с теми организациями, которые проводили эти работы, сметы на 10 листах переданы мной в прокуратуру. По этим документам проводится проверка. Первые церковные лица республики, получается, проповедуют одно, а делают другое. Это же чистой воды лицемерие. Сколько можно уже это терпеть? Я не понимаю, почему так поступает высшее духовенство», — отметил также Евгений Смирнов.

Он также предполагает, что в бухгалтерии епархии имеет место быть подделка документов. На это указывает в том числе то, что отпускные ему выдали 22 ноября 2018 года, а казначей епархии доказывает, что 6 ноября, кроме того, в предоставленных епархией в правоохранительные органы документах разнятся суммы.

«Казначей отказывается признать, что она выдала другую сумму и в другое время, хотя есть документ, её рукой подписанный, она всё там рассчитала. Я эти документы тоже отдал в правоохранительные органы, как дополнительные доказательства, и у меня взяли образцы подписей для проведения почерковедческой экспертизы. Финансовые документы от 6 ноября — подделка, и моя подпись там поддельная, потому что со мной рассчитались 22 ноября, и 6 ноября я ничего не подписывал. Если подчерковедческая экспертиза это подтвердит, будет открыто уголовное производство. Скорее всего, так получилось потому, что у них двойная бухгалтерия, серая касса. Это для того чтобы отчитываться в налоговые органы так, как им надо, и не показывать всю сумму», — рассказал также Евгений Смирнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Евгений Смирнов обратился с открытым письмом, в котором призвал правоохранительные органы проверить на коррупционность действия руководителей Якутской епархии. В обращении были высказаны подозрения в том, что епархия отмывает деньги под прикрытием ремонта Троицкого собора, расположенного в столице республики.

В Якутской епархии заявляют, что не отмывали деньги на ремонте Троицкого собора в Якутске.

«В этом письме многое неправда. Начнём с того, что такое средства на ремонт Троицкого собора, которые якобы отмываются. На восстановление Троицкого собора идут только пожертвования от частных лиц и организаций, бюджетных денег там нет в принципе В данном случае нам скрывать просто нечего. Обвинения совершенно необоснованны», — отметила пресс-секретарь республики Евгения Сеньчукова.