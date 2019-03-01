Руза, Московская область, 1 марта, 2019, 10:51 — ИА Регнум. Власти Подмосковья выделят на рекультивацию полигона твёрдых коммунальных отходов (ТКО) «Анино» 761 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Московской областной думы по итогам выездного заседания депутатов в Рузский городской округ.

Иван Шилов ИА REGNUM Полигон

Отметим, деятельность по размещению твёрдых коммунальных отходов на полигоне официально прекращена с 7 декабря 2016 года. Как сообщила председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова, уже разработан проект рекультивации и пройдены все необходимые экспертизы.

«Работы по рекультивации полигона включены в подпрограмму ликвидации накопленного экологического ущерба, на эти цели выделено более 761 миллиона рублей из бюджетов федерального, регионального и местного уровней», — отметила она.

Депутат также сообщила, что в регионе будет создана рабочая группа по контролю за ходом работ по рекультивации полигона с привлечением широкого круга общественности. В состав рабочей группы, в частности, войдут представители профильного комитета Мособлдумы, местные депутаты, представители министерства экологии и природопользования Подмосковья, жители района.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на территории Московской области проведут работы по рекультивации шести полигонов ТКО. Однако, по словам активистов и местных жителей, в регионе также находится огромное количество несанкционированных свалок, которые нуждаются в рекультивации так же, как действующие или закрытые свалки.

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