Калуга, 1 марта, 2019, 10:19 — ИА Регнум. Вопросы подготовки и проведения Международного форума «Хлеб, ты — мир» стали предметом обсуждения на выездном совещании под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Гордеева, которое состоялось 28 февраля в культурно-образовательном центре «Этномир» Боровского района Калужской области.

Admoblkaluga.ru Совещание в культурно-образовательном центре «Этномир»

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, форум «Хлеб, ты — мир» пройдет в Калужской области с 19 по 21 сентября с участием предприятий и организаций потребкооперации. Организаторами форума выступают Центросоюз совместно с правительством РФ.

В совещании также приняли участие губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, председатель совета Центросоюза РФ Дмитрий Зубов и президент Российской Гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.

Собравшиеся говорили о том, что предстоящий форум станет уникальной площадкой для демонстрации передового опыта взаимовыгодного сотрудничества потребительских союзов, государственных органов власти, бизнес-структур и образовательных организаций в целях развития кооперативного движения в России и зарубежных странах.

В программе сентябрьского мероприятия запланированы семинары, конференции, круглые столы, бизнес-встречи, мастер-классы, соревнования пекарей, а также выставка компаний-производителей и поставщиков хлебобулочных изделий, сырья, ингредиентов, технологического оборудования для хлебопечения и смежных производств.

В ходе совещания Алексей Гордеев отметил, что международный форум такого уровня имеет большое общественно-политическое значение для России и будет способствовать популяризации русского хлеба как традиционного национального продукта среди мирового сообщества, а также послужит укреплению международных связей в сфере потребкооперации.

«Фестиваль будет проходить не только на Калужской земле, но и в целом в нашей стране. Это событие не отраслевое, оно общественно-политическое. Много людей из разных стран приедут сюда, посмотрят святую прекрасную русскую землю, полюбят Россию, приедут домой, расскажут о нашей стране. Это во многом поможет снять и существующее недопонимание на политическом уроне», — сказал Алексей Гордеев.

Напомним, в системе потребительской кооперации Калужской области производство хлеба и хлебобулочных изделий осуществляют 13 потребительских районных обществ, в том числе хлебокомбинаты в Жиздре, Хвастовичах и Мосальске. В 2018 году общий объём производства составил 5669 тонн — 10% от общего объёма производства по области. Крупнейший производитель хлеба и хлебобулочных изделий — калужский хлебокомбинат — в 2018 году произвёл 20 869 тонн продукции, что составляет 40% от общего объема производства по калужскому региону.

Кроме того, продукция местных производителей хлеба и хлебобулочных изделий широко представлена в ассортименте розничных торговых сетей Калужской области: доля местного хлеба составила в 2018 году 80% от сетевого товарооборота.