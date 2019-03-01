Великий Новгород, 1 марта, 2019, 10:18 — ИА Регнум. В лесах Новгородской области в 2018 году было обнаружено 95 незаконных рубок, что меньше, чем год назад (в 2017 году — 117), при этом ущерб оказался почти в два раза больше. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом на итоговой коллегии министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области заявил руководитель министерства Владимир Королёв.

Tan2 Лес. Бревна

Разница в сумме ущерба, по его словам, составила 43,7 млн рублей.

Отмечалось, что незаконными рубками компании и подрядчики приносят наибольший ущерб, чем граждане, которые порой незаконно запасаются дровами на зиму.

Заместитель председателя правительства Новгородской области Тимофей Гусев сообщил, что работа по выявлению «чёрных лесорубов» в регионе продолжится с использованием беспилотных аппаратов.

Напомним, центр беспилотного мониторинга в Новгородской области был создан в 2018 году. Его специалисты также делают аэрофотосъемку, создают цифровые карты и отслеживает санитарное состояния деревьев в лесах.