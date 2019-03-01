Наньюки, Кения, 1 марта, 2019, 10:19 — ИА Регнум. Пожар, по подозрениям, начатый земледельцами, угрожает тысячам гектаров заповедного бамбукового леса на горе Кения, сообщает ВВС Swahili.

skeeze Огонь в лесу

Огонь уже уничтожил 80 квадратных километров поля, а сейчас он подошел к заповедному лесу. На горе Кения находится крупнейший бамбуковый лес в Восточной Африке, там же располагается заповедник.

Пожар начался рано утром 1 марта в двух регионах, однако из-за сильной жары и ветра огонь распространяется с огромной скоростью.

По подозрениям, пожар был начат местными жителями. С целью расчистки территории под посадку марихуаны они подожгли поле.

На место прибыли пожарные бригады. Совместно с отрядами национальной безопасности они предпринимают активные меры по локализации пожара.