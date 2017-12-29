Барнаул, 1 марта, 2019, 10:16 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту резонансного ДТП, которое 15 октября 2018 года на проспекте Ленина в Барнауле учинил «гонщик» на BMW X6, направлено в суд. Согласно официальной информации ГУ МВД по Алтайскому краю, в этой аварии погибли 34 летняя женщина и две маленькие девочки. Ещё двоим был нанесён тяжкий вред здоровью.

Цитата со страницы vk.com/barneos22 ДТП с BMW X6 на проспекте Ленина

Известно, что 33-летний водитель BMW X6 на высокой скорости ехал по проспекту Ленина в сторону речного вокзала и, проигнорировав запрещающий сигнал светофора, на перекрёстке с улицей Анатолия, врезался в Renault Scenic. От удара на месте аварии погибла 5-летняя девочка. Женщина и её 3-летняя дочь скончались от полученных травм уже в больнице. Также травмы получили водитель Renault и ещё один пассажир. Пьяный водитель немецкого автомобиля не пострадал.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 264 Уголовного кодекса РФ, — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человека. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до девяти лет», — пояснили в ГУВД.

Там же отметили, что проведя ряд исследований и экспертиз, следователям удалось собрать доказательства, которые позволили полностью восстановить обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Расследование дела находилось на личном контроле начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-майора полиции Андрея Подоляна.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё одно резонансное ДТП на проспекте Ленина в Барнауле произошло в конце апреля 2017 года. События того утра запечатлела камера наружного видеонаблюдения. Вначале гонщик проехал на красный свет и врезался в автомобиль LADA (его водитель скончался в больнице), а потом еще и смертельно травмировал девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. В ходе разбирательства выяснилось, что он был пьян, ездил без документов. Наказания он не понёс по причине смертельного заболевания, от которого вскорости скончался.