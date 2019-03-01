Ереван, 1 марта, 2019, 10:06 — ИА Регнум. Армения будет предпринимать последовательные шаги для защиты прав и освобождения своего гражданина. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Армении Анны Нагдалян относительно приговора, принятого в Азербайджане в отношении гражданина Армении Карена Казаряна.

Карен Казарян

«К сожалению, руководство Азербайджана не только инициировало, напоминающий откровенный фарс, судебное разбирательство по отношению к Карену Казаряну, при неизвестных обстоятельствах оказавшегося на территории Азербайджана, но и зашло еще дальше, проведя следствие в «ускоренном темпе» и приговорив имеющего явные проблемы со здоровьем нашего гражданина к лишению свободы на 20 лет.

Мы осуждаем приговор, принятый судом Азербайджана, нарушающий международное гуманитарное право, реальным автором которого является азербайджанское руководство.

Всем известна реальная цель задержания Карена Казаряна со стороны азербайджанского государства, однако усилия не увенчаются успехом. Как для Армении, так и для Арцаха (Нагорного Карабаха — ИА REGNUM ) права людей, проживающих в конфликтной зоне и международное гуманитарное право являются приоритетом.

Более того, недавнее решение властей Арцаха об освобождении азербайджанского военнослужащего несущего подобное наказание наглядно показывает приверженность армянской стороны верховенству закона и принципам международного гуманитарного права.

Однако убийство несовершеннолетнего юноши на почве национальной принадлежности находится в другой правовой и моральной плоскости, особенно когда свежа в нашей памяти героизация на государственном уровне подобных преступлений и преступников. Безнаказанность героизированного убийцы, совершившего преступление по тем же мотивам 15 лет назад является ежедневным напоминанием того, что ни нашему региону, ни международному сообществу не нужны подобные новые «герои», — говорится в комментарии.

Гражданин Армении Карен Казарян 28 февраля был приговорен в Азербайджане к 20 годам лишения свободы.

Житель села Бердаван Тавушской области Армении Карен Казарян, имеющий проблемы со здоровьем, оказался на территории Азербайджана в июле 2018 года при неизвестных обстоятельствах, скорее всего, заблудился, однако в Азербайджане его считают диверсантом.

Ранее пресс-секретарь полиции Армении Ашот Агаронян на своей странице в Facebook распространил заявление о том, что взятый в плен азербайджанской стороной гражданин Армении Карен Казарян не имеет никакого отношения к вооруженным силам. «У него проблемы со здоровьем и с 2013 года состоит на учете в медучреждении», — написал Агаронян.

В Министерстве обороны Армении также сообщили, что гражданин Армении 1984 года рождения Карен Казарян является жителем села Бердаван Тавушской области и никогда не служил в ВС Армении. Министр обороны Армении Давид Тоноян, являясь также председателем межведомственной комиссии по вопросам заложников, пленных и без вести пропавших, обратился в ереванский офис МККК для организации возращения гражданина Армении. Ереванский офис МККК был поставлен в известность о проблемах со здоровьем Казаряна.