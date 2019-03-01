Чертково, Ростовская область, 1 марта, 2019, 10:02 — ИА Регнум. Жительница посёлка Чертково Ростовской области пожаловалась на хамское отношение медицинских работников местной больницы к её деду — ветерану Великой Отечественной войны. В социальных сетях она просит огласки.

Старик на больничной койке

«Мой родной дедушка — участник войны, пенсионер, ему 94 года. Таких пожилых людей не хотят брать в больницу и оказывать помощь. Неделю назад он упал, ушиб всю левую сторону. Дважды вызывали скорую, столько же — участкового врача. Все говорили: «Всё хорошо». В итоге левая рука стала опухать. Вызвали ещё раз терапевта. Отвезли в больницу на скорой. В приёмной такое хамское отношение — грубят, хамят. В отделении тоже хамили. Таким почтенным людям должно быть бесплатное лечение и уважительное отношение, а они относятся к ветерану, как к бомжу. Так мы чтим память о наших героях войны?» — задалась вопросом автор публикации.

Участники развернувшейся в паблике «Ростов Главный» дискуссии поддержали внучку ветерана. Некоторые предложили помощь.

«К сожалению, о них (ветеранах) вспоминают только 9 мая. 10 мая уже не помнят», — высказался Борислав Л.

«Это, увы, норма. Мама была инвалидом второй группы по сердцу, 63 года. В больницу не хотели брать, с третьего раза положили, и это в Ростове-на-Дону. Бабушке 82 года — вообще говорят: «Что вы хотите? Вам 82 — живы и радуйтесь», — привёл пример Андрей М.

«У нас в Ростове в ЦГБ такое скотское отношение не только к старикам, а ко всем. Во взрослой поликлинике в регистратуре «гавкают», будто я деньги у них прошу, а не историю свою. А о таких пожилых говорят: «У вас возрастное», — поделилась Валентина Р.

«Всем ветеранам всегда буду благодарен за Победу, за то, что нам дали жизнь. Уважаемые друзья, может подумаем, чем ему (ветерану) можем помочь реально? А воздух трясти тут не нужно», — предложил Геворг Г.

ИА REGNUM отмечает, что, по данным регионального отделения Пенсионного фонда России на май 2018 года, в Ростовской области проживает около 32 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. Это 1,5 тыс. участников сражений, 541 инвалид войны, 27,3 тыс. тружеников тыла, 1,9 тыс. бывших несовершеннолетних узников концлагерей и 240 награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда».