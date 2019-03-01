Москва, 1 марта, 2019, 09:53 — ИА Регнум. На торгах 28 февраля рубль умеренно снизился против бивалютной корзины. При этом курс продолжил колебаться в пределах ограниченного диапазона. Доллар по итогам сессии прибавил символические 0,11%, а евро подорожал почти на четверть процента. Пара доллар/рубль по-прежнему остается под отметкой 66 руб., хотя вероятность ее пробоя постепенно возрастает, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Россиянин» удерживается на плаву благодаря высоким ценам на нефть и нестабильному поведению доллара на Форексе. При этом локальную поддержку USD получил со стороны неожиданно сильных данных по американскому ВВП. Согласно предварительным данным, в четвертом квартале экономика страны выросла на 2,6% против прогноза на уровне 2,2%», — отметил эксперт.

Нефть, которая слегка просела накануне, возобновила рост в пятницу и снова приближается к отметке $67. Это может помочь рублю как минимум воздержаться от просадки на старте торгов после завершения налогового периода. В пользу укрепления нашей валюты также говорит некоторое улучшение интереса к риску после вчерашних распродаж.

«Несмотря на относительную стойкость валюты, угроза пробоя уровня 66 руб. присутствует. В ближайшей перспективе рубль будет руководствоваться общими настроениями в сегменте рисковых активов, сигналами с нефтяного рынка и динамикой доллара. Если на первый план снова выйдет геополитика, понижательные риски для «россиянина» усилятся на предстоящей неделе», — полагает Николаев.

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