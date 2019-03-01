Волгоград, 1 марта, 2019, 09:52 — ИА Регнум. Пять человек погибли в результате автоаварии в Михайловском районе Волгоградской области утром 1 марта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД.

NettoFigueiredo ДТП

Авария произошла 1 марта около 09:30 по местному времени на 765-м км федеральной трассы Волгоград — Москва. Как предварительно установлено, столкнулись легковой автомобиль Mitsubishi Outlander и грузовой Volvo.

В результате аварии на месте от полученных травм скончались водитель и четверо пассажиров внедорожника. Личности погибших устанавливаются.

На месте работает следственно-оперативная группа районного отдела полиции, экипажи ГАИ, сотрудники МЧС. Причины аварии устанавливаются.

Добавим, что накануне в автоаварии в Волгограде при столкновении легкового автомобиля и грузовика погибли два человека.