Москва, 1 марта, 2019, 09:47 — ИА Регнум. Трансформация институтов социальных и пенсионных программ и, в частности, объединение Фонда социального страхования (ФСС), Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Пенсионного фонда (ПФР) в единый институт, давно назрела, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик» политолог Марат Баширов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионный фонд России

Более того — трансформация должна была состояться ещё до начала скандальной пенсионной реформы, это бы снизило накал протестов населения и показало, что власть начинает её с себя.

«Сомневаюсь насчёт объединения ФОМС, но у Пенсионного фонда и ФСС базы данных по клиентам сильно пересекаются, и при внедрении электронного учёта затраты на их аппарат сократятся, а прозрачность деятельности этих ведомств повысится», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты выступили с предложением объединить Фонд социального страхования (ФСС), Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Пенсионный фонд России (ПФР) в единый институт, а отчисления сделать персонифицированным.

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