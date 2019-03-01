Астана, 1 марта, 2019, 09:55 — ИА Регнум. Министерство энергетики Казахстана планирует предоставить льготы и преференции компаниям, которые занимаются переработкой мусора, заявил глава ведомства Канат Бозумбаев, сообщает 1 марта агентство «КазТАГ».

Дарья Драй ИА REGNUM Полигон

1 марта в Астане состоялась заседание межправительственной казахстанско-финской комиссии. Министр отметил, что в Финляндии перерабатывается 97% отходов, тогда как в Казахстане — 11,5%. Бозумбаев добавил, что для предоставления льгот компаниям планируется изменить экологический кодекс.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года в Казахстане было переработано 11,51% от общего объема отходов. В 2017 году доля переработанных отходов составила 9%.

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