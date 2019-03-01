Якутск, 1 марта, 2019, 09:54 — ИА Регнум. В Якутске продолжается противостояние ассоциации перевозчиков мусора с региональным оператором центральной зоны республики. Компании Якутска, перевозящие твёрдые коммунальные отходы, 1 марта снова перестали их вывозить, аргументируя это тем, что срок договора с региональным оператором истёк, а новый — не заключён, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

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Перевозчики не согласны с претензиями регионального оператора и на словах доказывают, что действительно вывезли мусор, за который просят заплатить. Представители ассоциации жалуются, что подписывали договор с региональным оператором наспех, в надежде, что он будет пересмотрен. И его условия оказались кабальными.

«Мы согласовывали-согласовывали договор, а подписывали, когда салаты резали, — цитирует представителей компаний, занимающихся вывозом ТКО, ИА ТайгаПост. — Мы понимали, что, если 1 января не выведем технику на линию, город утонет в мусоре. Поэтому мы согласились на этот договор в надежде, что со временем он будет пересмотрен. Все эти два месяца мы убирали город, никаких нареканий не было. Все объёмы подтверждены актами управляющих компаний и ТСЖ. Но регоператор не хочет их принимать, ссылаясь на нормативы. 4 февраля мы представили ему объёмы за январь, а 20-го он отказался их принимать, сославшись на то, что, по данным биллинга, в Якутске столько-то жителей и по нормативу они могут вырабатывать столько-то мусора — не больше. Но ведь мы же его возили, мы не знаем, чей этот мусор. Может, какие-то предприятия в общий контейнер их сваливают. Наша задача, чтобы было чисто. И мы с ней справились».

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Перевозчики признаются, что уже не могут вывозить мусор, потому что денег нет: водители мусоровозов начинают бастовать, а «Якутскэкосети» пока заплатили только за треть вывезенного мусора. Что касается недовольства регионального оператора, что ему не был предоставлен доступ к системе ГЛОНАСС, по которой можно было бы отслеживать движение мусоровозов, то никто у перевозчиков логины и пароли, по их словам, не просил. Предоставить пароли в ассоциации готовы, но только специализированным службам, которые могут ими воспользоваться и которые региональный оператор пока не сформировал.

Что касается объёмов мусора, то перевозчики предполагают, что в контейнеры для жильцов складывают свои отходы в том числе юридические компании, расположенные на первых этажах жилых домов.

«На сегодняшний день региональный оператор этого не учитывает и не хочет принимать наши объёмы. Но даже если в конце года регоператор выставит юрлицам счета за вывоз мусора, он получит деньги, но нам он их уже не собирается платить, судя по протоколу разногласий», — сообщили в ассоциации.

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«Мы не хотим, чтобы город замусорился. Но, к сожалению, с 1 марта у нас нет правовых оснований для выхода на работу. Регоператор уже исчерпал свой кредит доверия, и словам мы не поверим. Мы договорились на собрании, чтобы не повторилась ситуация с договором от 31 декабря, каждый новый договор мы будем согласовывать с каждым членом ассоциации», — также отметили в объединении перевозчиков ТКО Якутска.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля Якутск оказался в шаге от мусорного коллапса. Компании, взявшие на себя обязательства по вывозу твёрдых коммунальных отходов, отказались работать. Причиной бойкота стало то, что, по мнению перевозчиков мусора, единый оператор по обращению с ТКО «Якутскэкосети» не оплачивает объёмы фактически вывезенного за январь мусора в полном объёме.

«Нам выкручивают руки, — рассказывал директор компании Денис Тон. — По нормативу в месяц город образует 35 тыс. кубометров мусора, а нам к оплате выставили 61 тыс. кубометров. Норматив превышен почти вдвое. И когда мы начали с этим разбираться, перевозчики объявили забастовку».

Для расчёта с перевозчиками региональный оператор вынужден брать займы. Причиной возникших проблем с оплатой Денис Тон назвал то, что за январь население пока оплатило только 15% счетов.