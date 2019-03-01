Красногорск, 1 марта, 2019, 09:37 — ИА Регнум. Создание современных предприятий позволит Московской области решить проблемы жителей региона, заявил 28 февраля губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на прямой линии.

Иван Шилов ИА REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев

Глава Московской области ответил на вопрос ведущей, за счёт чего регион может конкурировать с Москвой.

«Да, наш бюджет второй (по объёму в РФ — прим. ИА REGNUM ), но он в четыре раза меньше, чем московский. И у нас большая территория. Поэтому нам нужно очень много средств для того, чтобы наверстать и решить те проблемы, которые беспокоят людей. Поэтому экономика, рабочие места и в социологических опросах занимают заметное место. Людей это беспокоит», — сказал он.

По словам Воробьёва, власти Подмосковья прикладывают максимум усилий, чтобы «появлялись новые современные предприятия, где платят достойную заработную плату, где соблюдаются высокие экологические нормы». Он назвал такую работу приоритетом.