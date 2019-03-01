Данилов, Ярославская область, 1 марта, 2019, 09:33 — ИА Регнум. В Ярославской области «Северный водоканал» подтвердил факт превышения предельно допустимой концентрации бора в питьевой воде в поселке Горушка Даниловского района. Об этом говорится на сайте предприятия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Лобанов Поселок Горушка

Как ранее сообщало ИА REGNUM, местный житель сделал анализ воды, выявивший 4-кратное превышение ПДК по бору. Это вещество опасно и при попадании в организм человека может вызвать поражение печени, почек, центральной нервной системы.

В «Северном водоканале» превышение концентрации бора объяснили аварией.

«На время устранения утечек происходило переключение водоснабжения поселка с водозабора, снабжающего водой город Данилов, на водоснабжение с двух скважин, которые находятся в поселке. Скважины старые. После отбора проб специалистами Центральной лаборатории «Северного водоканала» подтверждено наличие превышения содержания бора в воде. В настоящее время аварийные работы закончены, поселок вновь переведен на водоснабжение с водозабора, который питает город Данилов», — говорится в сообщении «Северного водоканала».

После завершения работ пробы были взяты повторно лабораториями самого водоканала и Роспотребнадзора. Анализ не выявил превышений.

Между тем в этом сообщении есть одна нестыковка. Проба бралась жителем в начале января, а новость об этом была опубликована 12 февраля. Либо старые скважины снабжали водой поселок не две недели, а дольше, либо не они являлись источником опасной воды.

Свою проверку по данному факту проводит прокуратура Даниловского района.