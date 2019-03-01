Астана, 1 марта, 2019, 09:21 — ИА Регнум. По состоянию на 1 января 2019 года объем кредитов, выданных банками Казахстана сельскому, лесному и рыбному хозяйству, составил 489,7 млрд тенге ($1,3 млрд), что на 29,6% меньше, чем годом ранее. Об этом 1 марта сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные Национального банка республики.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле со жнецом и восходом солнца. 1889

За год доля кредитов в аграрном секторе уменьшилась с 5,5% до 3,7%. Объем кредитования малого бизнеса на селе по итогам 2018 года составил 198,2 млрд тенге ($528 млн), что на 45,4% меньше, чем годом ранее.

Объем инвестиций в основной капитал аграрно-промышленного сектора составил 290,6 млрд тенге ($774 млн), что на 6,4% больше, чем в 2017 году.

Напомним, по итогам 2017 года сумма кредитов, выданных предпринимателям в сфере сельского хозяйства, составила 695,2 млрд тенге ($1,85 млрд), что на 2% больше, чем в 2016 году.

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