Барнаул, 1 марта, 2019, 09:08 — ИА Регнум. Вступившая в силу обязательная цифровая маркировка табачных изделий в России — это государственная политика, цель которой — максимально охватить даже каждую пачку сигарет, считает алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM необходимость наносить на каждую упаковку с табаком цифровой Data Matrix код, он пояснил:

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«Поскольку я некурящий, то этой темой интересуюсь мало. Хотя здесь могу лишь вспомнить конец 80-х и начало 90-х, когда, будучи депутатом, сталкивался с тем, что у нас останавливалась Бийская табачная фабрика. Когда я поинтересовался, то мне рассказали, что для производства сигарет нужно громадное количество составляющих веществ и материалов, которое поставляется не только из республик СССР, но и из-за рубежа. И мне стало понятно, что качественные сигареты — это дорогое удовольствие. Поэтому логично, что производители ищут пути оптимизации технологий производства.

Второй аспект — это стратегия государства на маркировку продукции. Так, уже введена маркировка каждой бутылки алкоголя. И любой может обратить внимание, что на кассе кассир считывает штрих-код для кассы и тут же — второй раз — считывает код другим датчиком — для государственной системы учета алкогольной продукции. Такую же маркировку товара успешно внедрили на таможне для шуб. Продолжается создание ГИС на маркировку каждой упаковки лекарств, чтобы не было контрафакта. Поэтому это государственная политика — максимально охватить даже каждую пачку сигарет. Обосновывают это тем, что нужно обеспечить «качество», но реально государство интересуют акцизы на табачную продукцию».

Напомним, эксперимент по добровольной маркировке табака начался с 15 января 2018 года и продлился до 28 февраля 2019 года. В цифровом Data Matrix коде, который необходимо наносить теперь на каждую упаковку табачных изделий, содержится информация о производителе и движении товара от завода до магазина.