Москва, 1 марта, 2019, 09:06 — ИА Регнум. В России, по данным на 1 февраля 2019 года, долги граждан по ипотеке достигли 6,5 трлн рублей. Это на 23,8% больше, чем в 2018 году, сообщается на сайте регулятора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Процентная ставка по ипотеке в рублях в российских банках с начала 2019 года выросла и составила в среднем 9,87%.

При этом отмечается, что в январе объем выдачи ипотечных кредитов вырос на 12,7%. За месяц выдано 78,2 тыс. ипотечных кредитов на 167 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в рамках послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу об «ипотечных каникулах» и заявил, что «загонять человека в тупик — последнее дело».

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