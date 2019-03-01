Переславль-Залесский, Ярославская область, 1 марта, 2019, 08:59 — ИА Регнум. 28 февраля в Ярославской области депутаты Переславской городской думы не смогли принять изменения в устав округа, необходимые после присоединения к городу сельских территорий. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Переславль

«Единая Россия», «Справедливая Россия» и КПРФ не смогли договориться по ключевым вопросам. Оппозиция подготовила поправки, которые возвращали бы прямые выборы мэра, избрание депутатов по одномандатным округам (сейчас действует система многомандатных округов), а также устанавливали кворум на заседаниях самой думы в две трети от состава. Эти поправки были внесены осенью 2018 года и были одобрены жителями на публичных слушаниях.

Депутаты от партии «Единая Россия» не пропустили ни одну из трех поправок. Депутаты оппозиционных фракций говорили о том, что возвращение прямых выборов снизит социальную напряженность в городском округе, что этого хотят сами переславцы. Единоросс Владимир Корнилов упирал на то, что нельзя отдавать такой важный выбор простым жителям, которые не будут нести за это никакой ответственности. Кроме того, на выборы тратится слишком много бюджетных денег.

Председатель думы Сергей Корниенко заявил, что к этой поправке можно вернуться и попозже, когда уже можно будет оценить результаты работы назначенных руководителей. На заседании думы ни одна поправка не смогла набрать требуемых двух третей голосов от общего числа депутатов. На заседании присутствовало 20 депутатов: десять от ЕР и десять от КПРФ и СР. Единороссы голосовали против поправок, оппозиция — за них.

В ответ оппозиция проголосовала против принятия в целом новой версии устава. Депутаты должны были принять изменения для его приведения в соответствие с действующими федеральными и областными законами, в том числе в связи с объединением Переславля и Переславского района. Если партия власти и оппозиция не договорятся, это может привести к роспуску думы. Правда, процедура роспуска крайне сложна — для этого требуется решение суда, губернатора и областной думы.