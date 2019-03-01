Москва, 1 марта, 2019, 08:37 — ИА Регнум. В Москве в первый день весны ожидается облачная погода, временами снег, сообщают 1 марта «Метеовести».

И. И. Бродский. Весна. 1914

"Днем (в Москве) облачно, временами снег, вечером гололедица. Температура воздуха в столице около 0°, в Подмосковье −3…+2°, вечером похолодание до −3…−8°», — говорится в сообщении.

Напомним, по данным синоптиков, март 2019 года в большинстве регионов европейской территории России будет прохладным и снежным. Среднемесячная температура, по прогнозам специалистов, будет около нормы — от минус 2 до минус 4 градусов.

В течение месяца в Москве периоды заморозков и оттепели будут чередоваться. При этом температура воздуха в столице будет около и выше нормы.

Читайте также: Весна в Россию придёт не раньше середины марта