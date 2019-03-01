Вашингтон, 1 марта, 2019, 08:35 — ИА Регнум. Спорные вопросы между США и КНДР в ближайшем будущем будут решены. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я чувствую, что в дальнейшем что-то произойдет, — сказал глава Белого дома. — Что-то хорошее».

Трамп добавил, что разногласия по степени денуклеаризации Корейского полуострова стали причиной неудачи саммита в Ханое.

По его словам, Вашингтон настаивал на полной денуклеаризации Корейского полуострова, в то время как Пхеньян был готов обеспечить ее лишь в «определенных районах».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27−28 февраля в столице Вьетнама Ханое проходила встреча американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Однако по итогам встречи лидеры государств так и не пришли к какому-либо соглашению.

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