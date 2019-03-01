Москва, 1 марта, 2019, 08:30 — ИА Регнум. В Москве в марте катки продолжат работать пока погода будет оставаться морозной, сообщается на портале мэра столицы.

Агнес Тейт. Катание на коньках в Центральном парке

Ледовые площадки будут открыты в 21 городском парке. Так, до наступления оттепели катки будут работать в Парке Горького, «Сокольниках», Бабушкинском и др.

В пресс-службе Мосгорпарка, уточнили, что катки становятся непригодными для катания, когда в течение нескольких дней температура воздуха держится на плюсовых уровнях.

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Как сообщало ИА REGNUM, зимний сезон 2018−2019 гг. в парках Москвы стартовал 25 ноября, открылись 17 катков с искусственным льдом. Всего в столице работает 1431 каток с искусственным и натуральным покрытием.

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