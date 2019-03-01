Якутск, 1 марта, 2019, 08:35 — ИА Регнум. Перенос времени продажи алкоголя в Якутии окольно инициирует глава республики Айсен Николаев, и одна из его целей — наполнять бюджет. Такое предположение высказал политолог и журналист из республики Виталий Обедин, комментируя предлагаемые изменения в региональном антиалкогольном законодательстве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Магазин. Алкоголь

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Депутат Госсобрания республики Виктор Фёдоров внёс в республиканский законодательный орган законопроект с предложением продавать алкоголь не с 14:00 до 20:00, а с 16:00 до 22:00. кроме того, по его мнению, нужно разрешить торговать спиртным в жилых домах, если магазины в них спроектированы ещё во время строительства.

«Этот законопроект необходим властям республики для решения двух реальных задач: вытеснения бутлегеров, которые уже в конец охамели, и увеличения доходов в бюджет (потому что маржа, остающаяся в региональных бюджетах от продажи алкоголя, увеличена до 80%), — считает Виталий Обедин. — Инициировать это напрямую или через правительство глава Якутии Айсен Николаев не будет, чтобы не подвергаться атакам совершенно оголтелых фанатиков Маюрова и Жданова, которые подгребли под себя всё трезвенническое движение в республике и благополучно его дискредитировали как своей нетерпимостью и агрессивностью, так и откровенной безграмотностью. Поэтому в качестве инициатора и направляющего выступает депутат Ил Тумэн Виктор Федоров. Человек как бы независимый от властей, но в орбите лояльности».

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Политолог также нивелирует аргументы против перемен со стороны рьяных борцов за трезвость, высказывая мнение, что они по факту таковыми не являются.

«Люди, которые орут «всё запретить» и оскорбляют оппонентов, на самом деле всякий раз действуют на руку в первую очередь якутским алкогольным баронам. До сих пор главными бенефициарами «борьбы за трезвость» в Якутии были владельцы и учредители таких контор, как «Ремикс», «Алмаз», «Исток», «Шанс»… Благодаря ограничениям из простых оптовиков они превратились в полноценных сетевиков. В их руках сконцентрирована сверхприбыль, которая раньше размазывалась по большому количеству предпринимателей. Что характерно, обеспечивал их взлёт к вершине алкогольного олимпа главный якутский трезвенник Матвей Лыткин, выдававший лицензии в качестве главы республиканского Алкогольконтроля. Уникальный случай — в свободное от работы время человек ходит и рассказывает про вред алкоголя, а потом идёт и пачками выдаёт лицензии на его продажу», — рассказал также Виталий Обедин.

Он обращает внимание на то, что ни разу не видел противников продажи алкоголя обсуждающими социальные законопроекты, суть которых направлена на оздоровление нации — о физкультуре и спорте, например.

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«Я не видел их вносящими инициативы, связанные с обеспечением молодым людям бесплатного или льготного доступа в спортзалы и тренажерки. Я не видел их ратующими за возвращение вытрезвителей или ЛТП. Одно по одному «запретить», «запретить», «запретить», — констатировал политолог. — Матвей Лыткин пропагандирует ходьбу со скандинавскими палками? Молодец. Но не следует забывать, что он ими же и торгует, этими палками. Возможно, сейчас не напрямую, но я помню, как он в качестве ИП приходил в КС за субсидией в 300 тыс. на закуп дополнительной партии. Борьба борьбой, а бизнес — бизнесом».

По словам Виталия Обедина, культуры общения в споре между противниками и сторонниками антиалкогольных ограничений нет вообще, а консенсуса и договороспособности — тем более. При обсуждении антиалкогольных мер «прямые оскорбления и обзывания — норма вещей, бизнес — по умолчанию алкобарыги, торгующие «генетичеким оружием порабощения», а трезвенники и зожники — зомбированные лыткиноиды».

«Негодяями в обсуждение вплетается национальный вопрос: коварные торгаши разных национальностей пытаются споить народ саха. Главная цель «алкомафии» — спаивание титульной нации. После любого обсуждения вкидывается фамилия человека, позволившего себе усомниться в эффективности запретов или предложившего либерализацию действующих правил, с контекстом: «хочет лишить наш народ будущего», «это враг народа саха, спаивает народ!» — рассказал также Виталий Обедин.

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При этом анализа эффективности действующих в республике запретительных мер со стороны сторонников ограничений нет. Вместо этого — противоречивая статистика, подобранная по принципу, «чтобы укладывалось в мою концепцию».

«Просто как пример: в республике более 100 населённых пунктов ввели у себя мораторий на продажу алкоголя. Кто-нибудь из участников дискуссии пытался провести анализ изменений, достигнутых за этот период? Нет. Только обобщенные слова и заверения — стало лучше! А я был с друзьями в одном «сухом селе», где нам замглавы на «точку» лично бегал за бутылкой, — отметил политолог. — Сторонники «запретить-запретить-запретить» могут тут же кричать «стало лучше!», а потом жаловаться на то, что «вокруг одни алкомаркеты и лжекафе». И потому надо ещё больше этих самых «запретить!». То, что алкомаркеты и лжекафе — прямое следствие «запретить!» — как-то даже не обсуждается. Причинно-следственные связи не отслеживаются и никому не интересны».

Эксперт считает, что все эти «запретить!» не могут быть эффективными потому, что запреты работают (если работают), когда за ними стоит обеспечительная сила государства, а действует она в основном только при исполнении федеральных законов. Региональное законодательство так, как федеральное, не соблюдается.

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«Всё предельно просто: полицейский в Якутске, получающий зарплату из федерального бюджета, не будет перерабатывать сверх нормы от того, что местный парламент подкинул ему работёнки, введя пару новых запретов, соблюдение которых надо обеспечивать», — объяснил Виталий Обедин.

Для понимания темпов роста объёмов нелегальной алкогольной продукции в регионе он приводит следующие цифры: в 2013 году количество изъятого полицией нелегального алкоголя — около 8 тыс. литров, в 2014 — 36 тыс. (рост в четыре раза), в 2015 — 161,1 тыс. (ещё в четыре раза больше).

Как сообщало ИА REGNUM, Госсобрание Якутии рассмотрит законопроект, которым предлагается смягчение антиалкогольного законодательства. Поправки с целью внесения изменений в статьи 1 и 2 закона Якутии «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в республике» 28 февраля внёс депутат, председатель координационного совета по предпринимательству при главе региона Виктор Фёдоров.

Он предлагает изменить время действия запрета торговли алкогольной продукцией в регионе, перенеся его на период с 16:00 до 22:00. Кроме того, депутат считает нужным дополнить слова о запрете торговли спиртным в нежилых помещениях многоквартирных домов уточнением — «за исключением торговых объектов, расположенных в помещениях, предусмотренных для размещения торговых объектов проектной документацией объекта капитального строительства при его строительстве».