Москва, 1 марта, 2019, 08:16 — ИА Регнум. Угрозы риска роста цен на сигареты из-за обязательной маркировки нет, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

klimkin Сигареты

«Мы не видим рисков роста цен на сигареты у добросовестных участников рынка в связи с введением системы маркировки», — цитирует РИА Новости Мантурова.

По его словам, для участников рынка предусмотрено поэтапное вступление в силу требований об обязательной маркировке данной продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперимент по добровольной маркировке табака начался с 15 января 2018 года и продлился до 28 февраля 2019 года. Сейчас все производители табачных изделий должны будут наносить на пачки цифровой штрихкод Data Matrix в обязательном порядке.

Читайте также: Пачки сигарет в российских магазинах могут остаться без акцизных марок