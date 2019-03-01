Чита, 1 марта, 2019, 08:00 — ИА Регнум. Забайкальскому краю сегодня, 1 марта, исполнилось 11 лет, хотя в России часто называют регион по старинке — Читинская область. В своём поздравлении по этому случаю врио губернатора Забайкалья Александр Осипов напомнил:

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

«Историческое событие произошло одиннадцать лет назад, когда большинство жителей Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа отдали голоса за объединение двух самостоятельных субъектов Российской Федерации. Тем самым участники всенародного референдума подтвердили многовековую дружбу и сотрудничество народов Забайкалья и поддержали их стремление к поиску новых эффективных путей развития своей малой родины».

Новый глава региона пожелал забайкальцам крепкого здоровья, высоких профессиональных достижений, надежной опоры в семье.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов в своём поздравлении заверил, что присоединение региона к Дальневосточному федеральному округу даст мощный импульс развитию Забайкальского края.

«Нам важно, чтобы на этой богатейшей территории появлялось больше современных высокотехнологичных производств, повышалось качество жизни забайкальцев: строились дороги, школы, детские сады и другая необходимая региону социальная инфраструктура», — подчеркнул чиновник.

Торжественное собрание, посвященное дню образования Забайкальского края, состоится сегодня вечером, 1 марта, в Чите. В честь празднования лучшие забайкальцы будут удостоены звания «Почетный гражданин Забайкальского края».

Напомним, Забайкальский край был образован 1 марта 2008 года на основе референдума народов Агинского Бурятского автономного округа и Читинской области. Так в России появились два новых административно-территориальных образования: Забайкальский край и автономное образование со своим суверенным статусом — Агинский Бурятский автономный округ.

Но вплоть до XVII века эти земли называли Даурией (историко-географический регион в пределах современных Республики Бурятия, Забайкальского края и Амурской области). Долгое время их заселяли неандертальцы. После подписания указа от 17 октября 1799 года «О заселении полуденного края Сибири» туда потянулись переселенцы. Непосредственно Забайкальская область была образована в 1851 году.

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В начале ноября 2018 года Забайкальский край и Бурятия вошли в состав Дальневосточного федерального округа.