Москва, 1 марта, 2019, 07:55 — ИА Регнум. Туристы из группы под руководством Игоря Дятлова, совершавшие лыжный поход по Северному Уралу, погибли в результате схода снежной лавины и неопытности. К такому выводу пришли следователи-криминалисты, которые ещё в 2015 году изучили обстоятельства загадочной смерти девяти туристов на горе Холатчахль.

Дмитрий Никишин Фото членов тургруппы на памятнике. Дорошенко, Дубинина, Дятлов .Золотарёв, Колмогорова, Колеватов. Кривонищенко, Слободин, Тибо-Бриньоль

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По оценкам экспертов, на палатку группы Дятлова сошёл оползень массой в несколько тонн, сообщает «МК». Уточняется, что решение установить палатку на склоне было ошибочным и привело к трагическим последствиям. Вначале сползающая масса снега сдерживалась натяжением тента. Заметив это, туристы впали в панику и в считаные секунды спаслись бегством из разрезанной палатки, не успев взять даже верхнюю одежду.

После этого студенты бросились вниз по склону в сторону леса, где попытались создать укрытие. Однако резкое падение температуры воздуха, до — 40, не оставило людям никаких шансов. Эксперты отмечают, что дятловцы совершили ещё одну ошибку — разделились.

«На таком морозе и ветру (температура воздуха опустилась до — 40 градусов) полураздетые и босые туристы могли продержаться не более 2−3 часов», — говорится в сообщении.

Затем туристы попытались прорваться через ураганный ветер к заваленной палатке, где оставались продукты, одежда и снаряжение, но «переоценили свои силы».

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«Соответственно, вероятными причинами смерти четверки был «коктейль» из трёх факторов: травмы, полученные при падении и обрушении снежно-ледяного свода, удушье и замерзание», — отметили специалисты.

Также заявили криминалисты и о явно недостаточном уровне подготовки членов группы к участию в зимнем сложном походе в горных условиях: «У дятловцев не было ни навыков действий в такой обстановке, ни соответствующего снаряжения». По мнению специалистов, «любая существенная ошибка при экстремальных условиях и отсутствие необходимых знаний, как действовать при их возникновении, неизбежно приводят в таких походах к трагическим последствиям, что и произошло».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, советские туристы из группы под руководством студента Уральского политехнического института Игоря Дятлова погибли в горах Северного Урала в ночь на 2 февраля 1959 года. До сих пор окончательного и чёткого ответа на вопрос о том, как именно произошла трагедия, нет. Выдвигаются самые разные версии, но ни одна из них не удовлетворяет общественность.

1 февраля 2019 года Генпрокуратура РФ заявила, что криминальная версия гибели туристической «группы Дятлова» исключена.