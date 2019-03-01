Пермь, 1 марта, 2019, 08:31 — ИА Регнум. В Перми планируют капитально отремонтировать здание цирка. Пока сроки и бюджет работ не известны, но состоялась встреча губернатора Максима Решетникова с министром культуры РФ Владимиром Мединским, где этот вопрос реконструкции обсуждался. В рамках Молодёжного форума, проходившего в Перми 27−28 февраля, глава региона заявил — ему удалось убедить министра, что здание цирка устарело и нуждается в обновлении, сообщает издание «Business Class».

Circus-perm.ru Пермский государственный цирк

По словам Максима Решетникова, край готов взять на себя работы по обследованию здания и составление проектной документации. Городу и краю нужен современный цирк

«Очевидно, что Пермский цирк в этом состоянии существовать не может, он морально и физически устарел», — сказал губернатор.

Он также заявил, что здание Пермского цирка утратило статус объекта культурного населения, следовательно, реконструкцию можно будет проводить не в советском стиле, а восстанавливать с учетом современных требований, сообщает издание «Звезда».

Стоит отметить, первое здание цирка появилось в Перми в 1905 году на Дровяной площади. Оно было деревянным. В 1923 построили временное здание на Сенной площади. В 1927 году цирк вновь сменил место — деревянный зимний цирк на 1,5 тысячи зрителей построили в Мотовилихе. В 1943 году случился крупный пожар, и здание сгорело. В августе 1970 года состоялось открытие нового стационарного цирка на 2047 мест на ул. Уральской.

В 2015 году здание получило статус объекта культурного наследия. В конце 2018 года Максим Решетников на пресс-конференции в Instagram подчеркнул, что статус объекта не позволяет приступить к ремонту и власти намерены добиться снятия этого статуса. При этом губернатор заявил — не стоит полагать, что здание, перестав быть объектом культурного наследия, утратит свой облик.