Магадан, 1 марта, 2019, 07:55 — ИА Регнум. Магадан планируется перепроектировать. Средства на масштабные изменения будут выделены из федерального бюджета, речь идёт о 100 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Johannes Rohr Магадан

«Нам удалось получить согласие, Виталий Мутко (зампредседателя правительства РФ — прим. ИА REGNUM ) мне подтвердил и дал прямые команды, и они прошли, — рассказал телеканалу «Колыма +» губернатор Магаданской области Сергей Носов. — Магаданской области выделяется достаточно приличная сумма, 100 млн рублей на перепроектирование самого города, или на создание мастер-плана, как это принято говорить».

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За модернизацией Магадана будет следить правительство страны, пояснил также Сергей Носов. Вопрос о включении Магадана в список городов, которые ждёт перепроектирование, был решён во время президиума госсовета в Казани.

По словам главы Колымы, руководство региона также просит перераспределить деньги на дороги вопреки сопротивлению некоторых регионов.

«Но мы рассчитываем на успех. В конце апреля к нам приедет вице-премьер Акимов, отвечающий за транспорт, связь и дороги. Я знаю, что в его планах есть проехать по трассе Колыма. Надо будет определиться, какой отрезок трассы предложить. Мы на встрече наметили подходы к решению нашей проблемы, в том числе в рамках поручения президента по федеральной трассе», — отметил Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Магадана выступили против намерения руководства региона израсходовать часть федеральных денег на строительство физкультурно-оздоровительного центра «Президентский». Речь идёт о 600 млн рублей. Некоторые горожане считают затраты на возведения этого объекта странными на фоне того, что в городе много других нужд.

«По-моему, ФОК — это «надстройка» комфортной среды, — высказывал мнение житель города Андрей Гришин. — Когда есть асфальт, когда во дворах для детей построены площадки и стадионы для футбола и хоккея, когда пейзаж за окном не наводит тоску, а радует. Но нормальные дороги и тротуары почему-то в планах не предусмотрены, зато будет стадион. И будет он стоять в Магадане в окружении обшарпанных зданий, дырявого асфальта, возле реки, куда не заходит рыба. Символично».