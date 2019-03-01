Испания пригрозила Британии и изгнала «Венесуэлу»: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 1 марта, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Лидеры Франции и Испании пригрозили заблокировать отсрочку Брексита;
- Испанское правительство изгнало с торжественного ужина слово «Венесуэла»;
- Власти Колумбии обвиняют в нападках Каракас;
- Заксобрание Севастополя просит больше контрольных полномочий;
- Мэр Биробиджана ушёл в отставку.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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