Москва, 1 марта, 2019, 07:10 — ИА Регнум. Умеренное снижение рубля возобновилось 28 февраля. С утра доллар и евро довольно резко скакнули вверх, однако, днем ослабление рубля замедлилось. К вечеру рубль упал к доллару на 0,16%, а к евро подешевел на 0,25%. Цена на нефть Brent в четверг снижалась, что негативно повлияло на рубль, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова. К вечеру последнего дня зимы баррель подешевел на 0,24% до $66,29.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

В основном рубль падал из-за опубликованного на сайте Конгресса США законопроекта DASKA об антироссийских санкциях. В новой версии законопроекта нет упоминания о «Северном потоке-2», однако есть запрет на инвестиции американским гражданам и юридическим лицам в новые выпуски российского госдолга, причем выпущенного не только Минфином и ЦБ РФ, но и Фондом национального благосостояния, а также другими государственными институтами РФ, если таковые будут.

Также из «нововведений» законопроекта можно выделить санкции против российской судостроительной отрасли, но конкретные предприятия в проекте закона не называются.

Тем не менее, индекс российских гособлигаций RGBI к вечеру четверга вырос на 0,08%. Курс евро к доллару в четверг вырос на 0,11%. Исходя того, что многие негативные новости уже отыграны рынком, прогнозы по курсу доллара на сегодня, 1 марта, остаются без изменений в диапазоне 65,50−67 руб. и евро — в диапазоне 74,50−76 руб.