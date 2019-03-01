На Украине обвинили Порошенко и заявили о секретном плане: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 1 марта, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Президента Украины обвинили в «контрреволюции»;
- "Нафтогаз Украины» заявил о секретном плане;
- Миронов предложил решить переименованием вопрос Курил;
- В Госдуму внесён законопроект об ипотечных каникулах;
- В Крыму предлагают назвать улицы именами погибших на майдане «беркутовцев».
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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