Пекин, 1 марта, 2019, 06:21 — ИА Регнум. В общей сложности 7303 человека были наказаны в январе 2019 года за нарушение восьми норм и правил дисциплины Компартии Китая, сообщили в высшем антикоррупционном органе КПК, передает 28 февраля агентство Синьхуа.

Beijing Patrol Китайские полицейские

Все наказанные прошли по 5001 делу, сообщили в Центральной Комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной Комиссии Китая. Среди понесших наказание оказались 71 чиновник городского или аналогичного уровня, а также 823 чиновника уездного или равного по значимости уровня.

В перечень нарушений входят такие вещи, как неавторизованной начисление субсидий, льгот или выплат, получение или дарение дорогостоящих подарков, а также денежных средств, несанкционированная закупка транспортных средств, а также организация пышных свадеб или похорон.

Напомним, что 4 декабря 2012 года центральные власти Китая выпустили свод норм и правил поведения члена Компартии Китая, который требует от госслужащих и чиновников твердо блюсти чистоту морали, а также избывать формализм, бюрократизм, гедонизм и нескромность в своей работе.