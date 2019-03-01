Вашингтон, 1 марта, 2019, 05:59 — ИА Регнум. Госдеп США и американское министерство образования намерены ужесточить контроль за деятельностью институтов Конфуция в стране, сообщает агентство Reuters.

Цитата из к/ф «Большой переполох в маленьком Китае». Реж. Джон Карпентер. 1986. США Китаец

Сообщается, что у госдепа вызвала обеспокоенность деятельность институтов Конфуция, так как они потенциально могут распространять китайскую пропаганду и влиять на граждан США. В связи с этим госдеп планирует усилить контроль за выдачей виз работникам институтов и за их финансированием. Посольство Китая в Вашингтоне уже заявило, что деятельность институтов Конфуция в Соединенных Штатах является законной и прозрачной.

Ранее, в 2018 году, газета The Washigton Post сообщала, что американские власти подозревают институты Конфуция в распространении китайского влияния в стране. Республиканцы предлагали даже объявить институты агентами иностранного влияния, угрожающими национальной безопасности. Китай ответил на эти заявления критикой, объявив их пережитком холодной войны.

В настоящее время в США действуют около 100 институтов Конфуция, а также около 500 классов Конфуция.