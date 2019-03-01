Богота, 1 марта, 2019, 05:41 — ИА Регнум. Обвинения венесуэльского постпреда при ООН Самуэля Монкады в адрес Колумбии об агрессии против Венесуэлы безосновательны, сообщили в колумбийском МИД.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Колумбия

В Боготе заявляют, что Монкада, выступая в Совете Безопасности ООН с заявлением, согласно которому вторжения в Венесуэлу стоит опасаться с территории Колумбии, якобы сказал неправду.

В МИД Колумбии утверждают, что для Каракаса такие «безосновательные» обвинении «стали обычной практикой».

Читайте также: «Вы сжигаете мосты». Небензя рассказал о планах Вашингтона на Венесуэлу

Напомним, 28 февраля Монкада в СБ ООН заявил, что Вашингтон пытается «оснастить группировки наемников для ведения вооруженной борьбы и провести колониальную операцию под предлогом гумпомощи».