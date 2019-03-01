Новосибирск, 1 марта, 2019, 05:36 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области поддержали разработанный правительством региона законопроект о компенсации населению затрат на переход к цифровому федеральному телевидению, сообщили ИА REGNUM в областном парламенте.

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Закон «О компенсации отдельным категориям граждан расходов, понесённых при получении услуг по обеспечению доступа сигнала эфирной цифровой трансляции обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов» был принят на сессии накануне, 28 февраля. Согласно документу, компенсацию получат более 37 тысяч новосибирцев.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, который принимал участие в работе сессии, поддержка будет адресная, её получат те семьи, у которых подушевой доход ниже прожиточного минимума.

«Кроме того, есть категории, которые будут поддерживаться независимо от дохода — это, например, ветераны Великой Отечественной войны, узники концлагерей. После принятия закона нам предстоит разработать и принять подзаконные акты на уровне правительства региона. Все процедуры мы успеваем завершить до перехода Новосибирской области на цифровое вещание», — сказал Травников.

Как уточнили в Законодательном собрании области, устанавливаются два варианта предоставления компенсации. Так, гражданам, проживающим в населённых пунктах, находящихся вне зоны охвата сетью эфирной цифровой наземной трансляции, размер компенсации будет равен фактической стоимости расходов на приобретении и установку пользовательского оборудования, но не более шести тысяч рублей. Для жителей поселений, охваченных сетью эфирной цифровой трансляции, размер компенсации не может быть больше 1 тыс. рублей.

По данным председателя комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игоря Гришунина, на денежную компенсацию могут рассчитывать 37,5 тыс. человек малообеспеченных и 1,8 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и узников концлагерей. Общие затраты составят 57,39 млн рублей.

«Эта компенсация единовременная. Она рассчитана на обеспечение доступа сигнала эфирной цифровой трансляции только для жилых помещений. Если несколько членов семьи, проживающих в доме или квартире, являются малоимущими, компенсация будет только одна, — уточнил Гришунин.

В ближайшее время выйдет дополнительное постановление регионального правительства, где пошагово будет расписан весь порядок предоставления материальной помощи.

«Мы считаем, что к выплате компенсаций надо подходить индивидуально и адресно. Может быть, кто-то из людей, относящихся к перечисленным в законе категориям, уже не нуждается в помощи. В доме, например, уже есть новый телевизор, принимающий цифровое вещание. А помощь, возможно, необходима соседу-инвалиду, доходы которого превышают прожиточный минимум, но не позволяют купить требуемое оборудование. Повторю ещё раз: подход должен быть индивидуальный и адресный», — сказал председатель Заксобрания Андрей Шимкив.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с января 2019 года начался поэтапный переход российского телевидения на цифровое вещание — переход на стандарт DVB-T2 с одновременным отключением аналогового вещания.

Планируется, что уже летом страна полностью перейдёт на цифровое вещание.

Отметим, что по состоянию на 1 января 2018 года численность населения Новосибирской области составила 2 784 202 жителей. Область относится к регионам с явной урбанизацией населения — 79% проживает в городской местности.