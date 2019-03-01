Вашингтон, 1 марта, 2019, 05:42 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп собирается выдвинуть кандидатом в министры обороны Патрика Шанахана, который в настоящее время исполняет обязанности главы Пентагона, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

U.S. Department of Defense Патрик Шанахан

Источники сообщают, что Трамп был впечатлен работой Шанахана. На предложение помощников рассмотреть другие кандидатуры Трамп отреагировал отказом и поинтересовался, почему он не сможет оставить Шанахана на посту министра обороны.

По мнению американского президента, Шанахан отлично справляется со своими обязанностями. Телеканал отмечает, что, вероятно, на это решение повлияла лояльность Шанахана к внешней политике, проводимой Трампом.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре действующий тогда министр обороны США Джеймс Мэттис объявил об отставке из-за несогласия с позицией Трампа по ряду вопросов. Временно исполняющим обязанности главы Пентагона был назначен Патрик Шанахан, который до этого был первым заместителем Мэттиса.