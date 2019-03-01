Берлин, 1 марта, 2019, 05:30 — ИА Регнум. Большинство жителей ФРГ одобряют строительство российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, опубликованного в газете Hannoversche Allgemeine.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

По данным исследования, 56% немцев поддерживают реализацию проекта газопровода. Против строительства «Северного потока — 2» высказались 16% жителей Германии, еще 27% воздержались.

Социологический опрос был подготовлен институтом исследования общественного мнения YouGov. В опросе приняли участие 2058 респондентов.

Напомним, против строительства газопровода «Северный поток — 2» последовательно выступают США, Украина и Польша. Страны Западной Европы, такие как Германия, поддерживают реализацию проекта газопровода, так как «Северный поток — 2» поможет стабилизировать поставки голубого топлива в Европу и удовлетворить растущие потребности стран Европы в газе.